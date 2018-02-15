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В Индии муж заживо пустил жену "на органы"14 февраля в 20:06

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Продав ее почку.

Мужчина продал почку супруги в отместку за маленькое приданое. Шокирующий случай произошел в индийском штате Западная Бенгалия, пишет The Daily Mail.

Около двух лет назад у женщины сильно заболел живот и муж отвез ее в частную клинику в Калькутте. Врачи поставили ей диагноз аппендицит и провели операцию, передает "Уралинформбюро".

Однако после хирургического вмешательства к болям в животе у женщины добавились боли в пояснице. Супруг же настрого запретил ей показываться врачам и говорить кому-либо об операции.

Тем не менее через полтора года его жена все-таки попала на прием к медикам, где выяснилось, что она лишилась правой почки.

"Я поняла, почему муж умолял меня молчать об операции. Он продал мою почку, потому что у меня было маленькое приданое", - цитирует The Daily Mail пострадавшую.

Женщина обратилась в полицию. Оказалось, что ее муж был в сговоре с матерью и братом. Мужчин арестовали, а свекровь успела бежать. На супруг рассказал, что продал почку бизнесмену из соседнего города, потому что семья жены заплатила слишком маленькое приданое - всего несколько десятков долларов.

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