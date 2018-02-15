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В Югру пришла непогода: крупнейший аэропорт округа закрытСегодня в 09:22

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Автотрассы засыпает снегом.

Аэропорт Сургута закрыт из-за сильного тумана. По данным онлайн-табло, на вылет задержаны девять рейсов, на прилет - 12. Планируется, что самолет в Екатеринбург вылетит в 12.15 вместо 8.05. В данный момент в авиагавани Нижневартовска сургутскую непогоду пережидают пассажиры пяти рейсов, передает "Уралинформбюро".

Между тем, Госавтоинспекция Югры выступила с предупреждением к автомобилистам. Из-за обильных снегопадов, накрывших некоторые районы региона, ухудшилась дорожная ситуация. "В таких условиях необходимо передвигаться с включенными внешними световыми приборами, обязательно используя противотуманные фары, а при сильном снегопаде максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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