По данным МинЖКХ.

Курганская область вошла в число аутсайдеров среди регионов по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Планы также провалили Ивановская и Магаданская области, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

По его словам, еще 15 регионов с поставленными планами справляются, но масштаб работ должен быть больше, поскольку деньги выделяются на выполнение большего объема задач. Они сознательно занижают планку.

"Есть несколько критериев: выполнение плана, масштаб, ну и, конечно же, уровень собираемости взносов. Татарстан, Москва и Московская область, Башкирия — лидеры по всем обозначенным показателям", - заявил Чибис в интервью "Известиям".

В целом в 2017 году в России было отремонтировано более 46 тысяч многоквартирных домов при плане 45 тысяч, передает "Уралинформбюро". С момента старта проекта в 2014 году отремонтировано 16% от всех многоквартирников, что совпадает с поставленными планами. По словам Чибиса, также растет собираемость взносов на капремонт. По итогам 2017 года она составила 92%, поднявшись с 2016-го на 6 пунктов.