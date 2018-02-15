Модифицированной.

Исследователи из Калифорнийского университета разработали вакцину от рака. В ее основе модифицированный вирус коровьей оспы, который не дает развиваться раковым клеткам и стимулирует иммунитет на борьбу с ними. Информация об этом размещена на портале MedicalXpress.

Благодаря генной модификации вирус Pexa-Vec способен размножаться только в клетках опухоли. Препарат блокирует рост кровеносных сосудов, которые питают злокачественную новообразования, снижая ее рост. Вакцину вводят внутривенно, а не в тело опухоли. Это позволяет медикаменту атаковать не только первичный рак, но и метастазы в других местах организма, передает "Уралинформбюро".

Препарат исследователи испытали на мышах с раком поджелудочной железы. Pexa-Vec уничтожил лишь часть злокачественных клеток. Но вызванный им иммунный ответ привел к исчезновению новообразования.