×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ученые предложили лечить рак коровьей оспойСегодня в 09:59

  • Текст

Модифицированной.

Исследователи из Калифорнийского университета разработали вакцину от рака. В ее основе модифицированный вирус коровьей оспы, который не дает развиваться раковым клеткам и стимулирует иммунитет на борьбу с ними. Информация об этом размещена на портале MedicalXpress.

Благодаря генной модификации вирус Pexa-Vec способен размножаться только в клетках опухоли. Препарат блокирует рост кровеносных сосудов, которые питают злокачественную новообразования, снижая ее рост. Вакцину вводят внутривенно, а не в тело опухоли. Это позволяет медикаменту атаковать не только первичный рак, но и метастазы в других местах организма, передает "Уралинформбюро".

Препарат исследователи испытали на мышах с раком поджелудочной железы. Pexa-Vec уничтожил лишь часть злокачественных клеток. Но вызванный им иммунный ответ привел к исчезновению новообразования.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×