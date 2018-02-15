С помощью нового лекарства.

Фармацевтическая компания Shionogi (Япония) создала препарат, разовый прием которого позволяет за сутки вылечиться от гриппа. Эффективность балоксавир-марбоксила доказана в ходе клинических испытаний, пишет Science Alert.

1 436 больных гриппом разделили на три группы. В первой люди однократно приняли по 40-80 миллиграмм балоксавир-марбоксила. Во второй - в течение пяти дней лечились 75 миллиграммами осельтамивира (торговая марка Tamiflu), в третьей пили плацебо, передает "Уралинформюро".

Пациенты из первой группы избавились от возбудителей гриппа в организме чуть более чем за 24 часа. Употреблявшим осельтамивир понадобилось 72 часа, остальным - 96 часов. Также лечение новым препаратом снизило риск возникновения осложнений.

Производство балоксавир-марбоксила, который блокирует вирус, не давая ему размножаться, в Японии Shionogi начнет уже в этом году. Заявка на одобрение продаж данного препарата в других странах будет подана этим летом, а значит, в аптеках чудо-лекарство может появиться уже в 2019 году.