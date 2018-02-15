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Участникам ЧМ разрешили ездить по "выделенкам" для общественного транспортаСегодня в 11:12

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Во время мундиаля.

Правительство России разрешило транспорту, перевозящему футбольные команды, журналистов, официальные делегации и персонал FIFA, ездить по выделенным полосам общественного транспорта в городах-участниках ЧМ-2018. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина, передает "Уралинформбюро".

Подобные привилегии будут предоставлены участникам мундиаля с 1 июня по 17 июля 2018 года по согласованию с МВД РФ. По мнению властей, принятое решение позволит России выполнить свои обязательства по своевременному перемещению отдельных категорий лиц во время чемпионата мира по футболу.

Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.

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