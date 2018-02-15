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Средний и Южный Урал вошли в ТОП-10 регионов по продажам автоСегодня в 10:35

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Новых.

Свердловская и Челябинская область заняли восьмое и десятое места в рейтинге российских регионов по количеству проданных новых автомобилей.

На Среднем Урале в 2017 году продали 44,5 тысячи новых машин, что на 31% больше показателя предыдущего года. Челябинцы приобрели 37,6 тысяч автомобилей. Это на 29% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство"Автостат".

Всего за 2017 год в России было продано 1,46 миллиона машин. Объем рынка вырос на 16%. Лидерами в рейтинге остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В столице страны за год продали 213 тысяч новых машин.

Также в топ-10 входит Татарстан, Краснодарский край, Башкирия, Самарская и Ростовская области, передает "Уралинформбюро".

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