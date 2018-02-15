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Школы Тюмени закрыли на карантинСегодня в 10:48

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Вслед за Югрой и Прикамьем.

Администрация Тюмени приняла решение закрыть на неделю все школы города. Дети не будут заниматься с 16 по 22 февраля, говорится на сайте мэрии. Сделано это в целях снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что за предыдущую неделю в Тюмени заболело 12 300 человек. Уровень заболеваемость ниже эпидпорога на 6%. В среднем по области показатель превышает эпидемический порог на 10%. Самый высокий уровень заболеваемости в Ишиме, Тобольске, Заводоуковском ГО.

Ранее карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ ввели в 14 муниципалитетах Прикамья, в том числе в Перми. В Югре занятия приостановлены в 94 школах.

Ранее по теме:
В Югре закрыты 94 школы
В Прикамье карантин объявили в школах еще 13 муниципалитетов

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