Медики сочли его "тяжелой пневмонией".

В Китае зарегистрировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H7N4. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

Заразившейся оказалась 68-летняя женщина из уезда Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу. В декабре 2017 года он контактировала с живой птицей: после этого у пострадавшей появились симптомы простудного заболевания.

Китаянка поступила в больницу с диагностированной тяжелой пневмонией, передает "Уралинформбюро". Только в феврале у женщины выявили вирус.

Стоит отметить, что у 28 человек, контактировавших с зараженной пенсионеркой, не нашли птичьего гриппа.