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Иностранцам не советуют уступать инвалидам места в метро ЕкатеринбургаСегодня в 11:24

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И сообщать о подозрительных предметах.

В поездах метрополитена Екатеринбурга вновь зазвучала английская речь. Дублируются сообщения о прибытии к станции и убытии с нее, необходимости не забывать при выходе из вагона свои вещи и быть осторожными при закрытии дверей, рассказал "Уралинформбюро" один из пассажиров подземки.

"Самое интересное, что сообщения о том, что нужно уступать места пассажирам с детьми и инвалидам по-английски не озвучиваются. Также как о необходимости сообщать полиции о подозрительных предметах", - отметил собеседник агентства.

Появление в подземке Екатеринбурга объявлений на английском языке приурочено к грядущему чемпионату мира по футболу, 4 матча которого пройдут в уральской столице. Пока что они звучат в тестовом режиме – не постоянно и не во всех поездах.

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