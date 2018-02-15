Екатеринбуржцы устроили огненное катание на "Юности"Сегодня в 12:53
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В честь ЭКСПО и любви.
14 февраля в честь Дня всех влюбленных на стадионе "Юность" прошла вечеринка с коньками, льдом и пламенем. Организаторами праздника выступили Лига студенческих клубов Екатеринбурга и движение #ЯзаЭКСПО. Фотокорреспондент "Уралинформбюро" понаблюдала за влюбленными горожанами.
Желающих отметить день Святого Валентина на катке оказалось настолько много, что в прокате "Юности" на всех не хватило 600 пар коньков. Некоторые горожане даже вынуждены были съездить домой за собственным снаряжением. Организаторы насчитали на льду порядка 800 гостей.
В праздничной программе было не только массовое катание, но и скоростные забеги на дистанциях в 2025 и 202,5 метра. По словам одной из организаторов вечеринки Ольги Степченко, сотня горожан, соревнующихся в скорости на длинном "пути", состязались как настоящие профессионалы.
Стоит отметить, что на лед 14 февраля вышли не только "мастера" катания, но и те, кто впервые надел на себя коньки. Такими стали студенты-иностранцы: на корт "Юности" в честь праздника вышли французы, бразильцы, испанцы, китайцы, японцы и даже арабы. Последним, по мнению Ольги Степченко, было совсем сложно совладать со льдом.
Самым зрелищным моментом праздника стало появление на катке огромных пылающих букв EXPO-2025. Таким образом организаторы мероприятия решили поддержать город в борьбе за индустриальную выставку. В частности, в электронной форме регистрации около 80% человек отметили, что знают о заявке Екатеринбурга в состязании за ЭКСПО и поддерживают это стремление.
После катания гости вечеринки выстроились в форме сердца, заполнив собой весь лед "Юности". Этот момент снимали с высоты: над стадионом летал квадрокоптер, фиксирующий самые яркие моменты праздника.
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