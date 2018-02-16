В России создадут миллионное казачье войско15 февраля в 14:13
- Текст
- Комментарии (1)
Атамана назначит президент.
В России работают над созданием Единого казачьего войска, атаман которого будет назначаться приказом президента. Об этом во время встречи с Патриархом Кириллом заявил полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Беглов.
По его данным, сегодня в стране 1,2 миллиона представителей казачества, включая молодежные и детские организации. Большинство из них - православные. "Уже назрела необходимость, Ваше Святейшество, объединиться, поскольку есть Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, есть Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, есть Федеральное агентство по делам национальностей, которое возглавляет Игорь Вячеславович Баринов. 11 казачьих войск ― это большое количество", - цитирует Беглова пресс-служба Русской православной церкви.
Полпред подчеркнул, что при объединении каждое войско сохранит свою самостоятельность, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Ннакой в России ещё и такое войско?????? Они ведь и финансирование будут требовать. Миллион дармоедов, которые просто будут, как ряженые, болтаться по улицам??????????ответить
- Последние новости
-
15 февраля в 19:38
В 2 районах Екатеринбурга введут особый противопожарный режим
До особого распоряжения.15 февраля в 19:10
Югорская няня-изверг ответит перед судом
За избиение ребенка.15 февраля в 18:48
Улицу Бебеля затопило в Екатеринбурге
Машины тонут.15 февраля в 18:33
В Сочи рассекретили проект екатеринбургского "умного города"
Который построят к ЭКСПО-2025.15 февраля в 18:28
Генпрокуратура озаботилась детьми после поножовщины в пермской школе
В ведомстве создают новый отдел.15 февраля в 18:13
В Перми из-за заболевшей стюардессы экстренно сел самолет
Летевший в Москву15 февраля в 18:04
Южноуральского экс-спасателя осудили за хищение 12 миллионов у МЧС
Получил три года условно.15 февраля в 17:55
Сургутские депутаты не смогут выбрать нового мэра
Если старый пойдет в суд.15 февраля в 17:48
На Среднем Урале отремонтируют 138 километров дорог
В 2018 году.15 февраля в 17:42
Сжегшую трех человек свердловчанку проверят на вменяемость
Решается вопрос об аресте.15 февраля в 17:41
За себя и за того парня: сестра Шипулина выиграла второе серебро в Пхенчхане
В индивидуальной гонке.15 февраля в 17:21
Челябинка получила 10 лет за убийство полугодовалой дочери
Вину она не признала.15 февраля в 17:10
МРСК Урала и правительство Свердловской области заключили соглашение
О совместном развитии электросетевого комплекса региона.15 февраля в 17:03
ЕВРАЗ НТМК потратил на охрану природы миллиард рублей
И снизил количество выбросов в атмосферу.15 февраля в 16:59
Молодой тюменец прострелил брату ногу
Во время пьянки.
Главные новости
- 15 февраля в 18:28Генпрокуратура озаботилась детьми после поножовщины в пермской школе
- 15 февраля в 17:42Сжегшую трех человек свердловчанку проверят на вменяемость
- 15 февраля в 16:43На Среднем Урале множатся последователи "тагильской борзоты"
- 15 февраля в 14:49Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
- 15 февраля в 14:47Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"
Аналитика
Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
Заемщиков с наследниками.
Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"
Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.