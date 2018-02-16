Атамана назначит президент.

В России работают над созданием Единого казачьего войска, атаман которого будет назначаться приказом президента. Об этом во время встречи с Патриархом Кириллом заявил полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Беглов.

По его данным, сегодня в стране 1,2 миллиона представителей казачества, включая молодежные и детские организации. Большинство из них - православные. "Уже назрела необходимость, Ваше Святейшество, объединиться, поскольку есть Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, есть Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, есть Федеральное агентство по делам национальностей, которое возглавляет Игорь Вячеславович Баринов. 11 казачьих войск ― это большое количество", - цитирует Беглова пресс-служба Русской православной церкви.

Полпред подчеркнул, что при объединении каждое войско сохранит свою самостоятельность, передает "Уралинформбюро".