Семь россиян из 100 берут отпуск в поисках новой работы15 февраля в 14:55
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А каждый тридцатый тратит его на ремонт.
Больше половины россиян (55%) испытывают стресс, возвращаясь на работу после отпуска, особенно если отдых длился больше двух недель. Еще неделя нужна, чтобы вернуться к трудовой деятельности в привычном режиме. 9% опрошенных хотя бы раз попадали в неприятную ситуацию из-за того, что не могли сосредоточиться на рабочем процессе после отпуска: плохо готовили презентации, срывали сроки сдачи проектов и так далее.
Такие результаты получили эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", готовя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".
63% сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год берут отпуск, чтобы отдохнуть, расслабиться и забыть о рабочих звонках. 17% пытаются поправить здоровье в клиниках или санаториях. Каждый десятый едет на малую родину - повидать отца с матерью и других родственников.
7% респондентов признались, что брали отпуск для интенсивного поиска работы и посещения собеседований. Еще 3% опрошенных в это время делали ремонт в квартире или контролировали строительство дачи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования".
По данным HeadHunter, четверть россиян, имеющих постоянную работу и побывавших в отпуске в последние несколько месяцев, возвратились с желанием сменить место трудоустройства. Больше всего недовольных среди специалистов младшего уровня, 27% из них хотели бы уволиться, а 16% казалось отпуска и не было вовсе. Диаметральная ситуация в стане топ-менеджеров - 46% были рады возвращению на работу и встрече с коллегами. Среди менеджеров среднего звена аналогично ответили 31% респондентов, среди специалистов - 25%, а среди начинающих специалистов - 23%.
"Необходимость просыпаться по будильнику, записывать все необходимые дела в ежедневник, проводить деловые встречи - для многих это обычный рабочий график, но даже непродолжительный отпуск может выбить человека из привычной колеи, и возвращение к трудовым будням покажется тяжелым и стрессовым процессом", - говорит директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.
Он рекомендует по возвращении составить рабочий план и расставить приоритеты. Планирование рабочего времени существенно упростит процесс адаптации. Приступая к новому проекту после отпуска, стоит спросить начальника, какие моменты он считает наиболее значимыми. Быстрее адаптироваться поможет и 10-минутный перерыв каждый час работы.
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
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