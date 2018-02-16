Свердловчане жалуются на бесконтрольные УК и неподъемные платежи15 февраля в 14:58
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Депутатам.
Большинство жалоб свердловчан в адрес властных структур посвящено беспределу на рынке коммунальных услуг. Об этом 15 февраля 2018 года на заседании социального комитета сообщил депутат регионального Законодательного собрания Евгений Зяблицев, передает "Уралинформбюро".
"Ко мне ежемесячно обращается до 200 свердловчан. 90% жалоб – на плохую работу управляющих компаний. Неделю назад приходила женщина, пожаловалась на резко возросшую плату за тепло. Платежка – 8 с лишним тысяч рублей, при пенсии в 11 тысяч. Начали разбираться, выяснилось, что высокая плата за тепло была начислена необоснованно и незаконно. Получается, что управляющие компании никто не контролирует. Государство полностью устранилось от контроля. Как жить пенсионерам?", - задался вопросом Зяблицев.
Народный избранник обратился за помощью к региональному уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой, предложив рассмотреть возможность подготовить законодательную инициативу. "Чтобы Госжилнадзор или какой-то другой орган более плотно контролировал действия УК", - добавил депутат.
Мерзлякова подтвердила, что проблема ЖКХ – одна из самых наболевших в регионе. "Я с вами согласна - тема очень тяжелая, непростая. Проблема в том, что мы не можем найти союзников по защите людей. Готова отдельно с вами обсудить, что мы можем сделать на уровне области", - заявила она.
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