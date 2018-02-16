На Среднем Урале множатся последователи "тагильской борзоты"15 февраля в 16:43
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Страдают работяги.
В Свердловской области растет число обанкротившихся предприятий и, как следствие, количество жалоб от пострадавших рабочих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на заседании комитета по соцполитике регионального Заксобрания 15 февраля, передает "Уралинформбюро".
"Тема трудящихся и банкротства не сдвинулась с места. Нижнетагильский завод прозвучал даже не на всю Россию, а на весь мир. Дело – в федеральном законодательстве, не хотят там признавать проблему", - заявила Татьяна Мерзлякова.
Она напомнила, что относительно недавно речь шла о 300 банкротах, сегодня их число перевалило за три тысячи. "И никому это не интересно. Прокуратура сама по себе, своими результатами хвалится, следственный комитет – сам по себе. Взаимодействия нет. Приходится решать вопросы в ручном режиме. Все это на трудящихся сказывается в итоге", - заключила омбудсмен.
Она также отметила рост жалоб в социальной сфере и сфере образовании: "Мне не нравится, что мы научили соцслужбы говорить юридическим языком. Да, формально они разъясняют все правильно, но потом эти люди приходят к нам и говорят, что ничего не поняли. Мы разучились разговаривать нормальным человеческим языком со стариками".
В образовании, по словам Татьяны Мерзляковой, по-прежнему много вопросов вызывает запись первоклашек в школы. Она уверена, что нельзя винить родителей в том, что они хотят записать своих детей в лучшие учебные заведения и дать им качественное образование.
"Запись в первые классы в прошлом году не порадовала. Надо сводить на нет эту тему. Делать так, чтобы образование было хорошим во всех школах, чтобы не стыдно было называть номер своего учебного заведения. Давайте на эту тему работать дальше", - подытожила омбудсмен.
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