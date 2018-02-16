Не дал "поставить себя в позу".

Арбитражный суд Краснодарского края проводит проверку инцидента на заседании, когда судья Александр Шевченко накричал на представителя истца. При этом Шевченко использовал нецензурную лексику и угрожал сложностями при рассмотрении дела: "Вы у меня поездите здесь", "Теперь будем рассматривать, когда мне будет удобно. Не факт, что 20 мне будет удобно, у меня день рождения там близко". Об этом со ссылкой на аудиозапись заседания сообщают федеральные СМИ.

Конфликт возник из-за переноса даты заседания. Судья потребовал провести перерасчет, представитель исца же указал, что все расчеты уже есть в деле, сообщает "Уралинформбюро".