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Тест: Новый год с блинами – это по-нашему!Сегодня в 09:34

  • Текст

Китай и Россия на праздничной волне.

Масленица и китайский Новый год – такие разные, а все-таки вместе. Отмечаются они практически одновременно. К тому же оба праздника означают конец зимы: в Поднебесной Новый год официально называется Праздником Весны. Что еще общего у торжеств, а чем они разнятся – узнайте в тесте "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: ИА "Синьхуа"

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