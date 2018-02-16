Если в их местности нет образовательных учреждений.

Детей, проживающих в районах, где нет образовательных учреждений, будут возить в школы бесплатно. Соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, сообщается на официальной странице нижней палаты парламента в Twitter.

Автором инициативы выступило правительство России. Законопроект предлагает возложить обязанность по организации перевозки детей на тот муниципалитет, где школьники проживают. Сегодня за это отвечают учредители образовательных организаций, передает "Уралинформбюро".