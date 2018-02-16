В 2018 году.

В Свердловской области в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в текущем году будет отремонтировано порядка 138 километров трасс, в том числе федерального значения (28,5 километра), регионального и межмуниципального (порядка 80 километров). На долю Екатеринбурга придется 30 километров.

В частности, власти намерены привести в порядок участки следующих трасс: Екатеринбург – Реж – Алапаевск, Белоярский – Асбест, Богданович – Сухой Лог, Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Что касается последней, то региональное Управление автодорог уже заключило контракт на ее ремонт с ООО "ПромСтройДекор".

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, это первый в этом году контракт в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" .