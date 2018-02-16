×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Генпрокуратура озаботилась детьми после поножовщины в пермской школе15 февраля в 18:28

  • Текст

В ведомстве создают новый отдел.

В Генпрокуратуре РФ создадут управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних. Такое решение принято после инцидентов в школах Перми и Улан-Удэ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

"С учетом особой важности вопросов защиты детей сегодня мною подписан приказ о создании в Генеральной прокуратуре управления по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних с возложением на него задачи комплексного решения проблем в этой сфере. Аналогичные отделы будут образованы во всех прокуратурах субъектов", - заявил Генпрокурор Юрий Чайка.

Следует отметить, что, например, в свердловской областной прокуратуре давно существует подобный отдел. Не исключено, что прокуратуры субъектов не справляются с надзором в этой сфере, поэтому было принято решение подключить управления генпрокуратуры в округах.

Резня в пермской школе №127 произошла утром 15 января. Двое подростков ворвались с ножами в кабинет, где шли занятия у 4 класса. Они ранили учительницу и девятерых детей, после чего пырнули друг друга. В настоящее время они находятся под стражей. Обоим предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

19 января в Улан-Удэ девятиклассник набросился с топором на учеников 7 класса, а затем поджег помещение. На "шухере" стояли еще двое подростков. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". Нападавшие арестованы.

Ранее по теме:
Несвятая троица: в деле о резне в бурятской школе появились новые фигуранты
В подвергшихся нападениям школах не верили в намерения учеников

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×