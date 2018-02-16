В ведомстве создают новый отдел.

В Генпрокуратуре РФ создадут управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних. Такое решение принято после инцидентов в школах Перми и Улан-Удэ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

"С учетом особой важности вопросов защиты детей сегодня мною подписан приказ о создании в Генеральной прокуратуре управления по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних с возложением на него задачи комплексного решения проблем в этой сфере. Аналогичные отделы будут образованы во всех прокуратурах субъектов", - заявил Генпрокурор Юрий Чайка.

Следует отметить, что, например, в свердловской областной прокуратуре давно существует подобный отдел. Не исключено, что прокуратуры субъектов не справляются с надзором в этой сфере, поэтому было принято решение подключить управления генпрокуратуры в округах.

Резня в пермской школе №127 произошла утром 15 января. Двое подростков ворвались с ножами в кабинет, где шли занятия у 4 класса. Они ранили учительницу и девятерых детей, после чего пырнули друг друга. В настоящее время они находятся под стражей. Обоим предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

19 января в Улан-Удэ девятиклассник набросился с топором на учеников 7 класса, а затем поджег помещение. На "шухере" стояли еще двое подростков. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". Нападавшие арестованы.

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