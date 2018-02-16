До особого распоряжения.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб ввел особый противопожарный режим в Чкаловском и Верх-Исетском районах города. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

С 16 февраля и до особого распоряжения в районах будут действовать дополнительные требований пожарной безопасности. Главы районов должны привлечь сотрудников муниципальных учреждений к поиску нарушений законодательства о пожарной безопасности. В районах организуют встречи с населением. На них горожанам расскажут о недопустимости антиобщественного поведения и нарушения требований пожарной безопасности. На встречах должны присутствовать представители управляющих компаний, сотрудники полиции и МЧС.

О пожарной безопасности в зимний период напомнят и представителям садовых кооперативов. В местах массового скопления будут проводить противопожарную пропаганду. Также усиленный контроль будет организован за чердаками и подвалами – туда не должны попадать посторонние.