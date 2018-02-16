В небо полетят "Фиалка" и "Вега".

Артиллеристы Центрального военного округа организуют в Екатеринбурге салют в честь Дня защитника Отечества. Он будет запущен в ЦПКиО им. Маяковского, рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин.

15 февраля военные отрепетировали запуск салюта. Несколько десятков залпов было сделано из артиллерийских орудий ЗИС-3 образца 1943 года.

"Артиллеристы используют многоцветные фейерверочные изделия, которые в зависимости от калибра и заряда имеют собственные имена: "Вега", "Фиалка" и "Асоль". Они обеспечат в небе Екатеринбурга эффектные снопы искр, мерцание, пульсации и прочие световые эффекты", - пояснил собеседник агентства.

23 февраля в 21.00 в небе над Екатеринбургом прогремят 30 залпов праздничного салюта, которые будут произведены из 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 и установок 2А85 на базе КамАЗа.

"Планируется, что военнослужащие используют 450 фейерверочных изделий, которые разольются красивым светом со спокойным пламенем, окрашенным синим, красным, желтым, фиолетовым и зеленым цветами", - добавил Рощупкин.