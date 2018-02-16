"ГАЗЭКС" обеспечит пуск газа в ТалицеСегодня в 08:54
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На голубое топливо смогут перейти 300 домов.
По программе развития газификации Свердловской области возможность подключения к газовым сетям создана для жилого сектора на 9 улицах Талицы. В эксплуатацию сдана новая газораспределительная сеть общей протяженностью 9,2 километра и газораспределительный пункт. Проект реализовался под патронажем правительства Свердловской области и администрации Талицкого городского округа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ГАЗЭКС".
На голубое топливо уже в ближайшее время смогут перейти около 300 домов и коммунально-бытовые объекты. Газопроводы протянуты по улицам Красноармейская, Васильева, Володарского, Дзержинского, Кирова, Октябрьская, Докучаева, Исламова и переулку Речному. Созданы перспективы для подключения объектов и на соседних улицах. Проектирование системы газоснабжения осуществили местные жители за свой счет, строительство велось с конца 2016 года за счет регионального и местного бюджетов.
В середине февраля 2018 года газораспределительные сети переданы в эксплуатацию газораспределительной организации "ГАЗЭКС" - жители уже могут начать процесс подключения. Для перехода на газ собственникам нужно обратиться в местное подразделение АО "ГАЗЭКС" (Талица, улица Труда, 32) с заявкой на технологическое присоединение своих домов. Готовность перейти на газовое отопление уже подтвердил первый потребитель.
Следует отметить, что на юге Свердловской области долгожданный газ по региональной программе газификации скоро придет жителям сел Маминское, Брод, Большая Грязнуха Каменского района, где начался процесс приемки и оформления новых газопроводов.
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