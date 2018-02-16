"Выше которой нет ничего".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что главное предназначение девушек – создание семьи, рождение и воспитание детей. По его словам, это "Богом определенная миссия, выше которой нет ничего", передает "Уралинформбюро".

С таким высказыванием глава РПЦ обратился к собравшимся, выступая с проповедью в храме Христа Спасителя по случаю Сретения. Одновременно с этим праздником также отмечается день православной молодежи.

Также предстоятель Русской православной церкви предостерег молодежь от соблазнов, которые могут привести к грехам. "В жизни есть лже-маяки, которые привлекают светом, но, вместо того, чтобы открыть этим светом безопасный путь, они толкают в пучину. И очень важно различать такие маяки", - цитирует его ТАСС.