В России.

Излюбленный ресурс наркодилеров в России – социальная сеть "ВКонтакте". На ее долю приходится 89% запросов любителей "синтетики". Об этом заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов, сообщает "Интерфакс".

На втором месте по популярности среди наркоманов - проект "Одноклассники". На его долю приходится 8% запросов. Чуть меньше востребованы в наркосреде "Живой журнал", Facebook и Twitter.

По словам Храпова, подобные ресурсы используются злоумышленниками для распространения запрещенных веществ, пропаганды и рекламы наркотиков. Также в соцсетях несовершеннолетние часто рекрутируются в наркокурьеры, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в 2017 году Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков России было проанализировано содержание порядка 48 тысяч интернет-страниц. По 21 тысяче из них были найдены основания для блокировки.