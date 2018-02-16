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МВД назвало любимые соцсети наркодилеровСегодня в 10:07

В России.

Излюбленный ресурс наркодилеров в России – социальная сеть "ВКонтакте". На ее долю приходится 89% запросов любителей "синтетики". Об этом заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов, сообщает "Интерфакс".

На втором месте по популярности среди наркоманов - проект "Одноклассники". На его долю приходится 8% запросов. Чуть меньше востребованы в наркосреде "Живой журнал", Facebook и Twitter.

По словам Храпова, подобные ресурсы используются злоумышленниками для распространения запрещенных веществ, пропаганды и рекламы наркотиков. Также в соцсетях несовершеннолетние часто рекрутируются в наркокурьеры, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в 2017 году Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков России было проанализировано содержание порядка 48 тысяч интернет-страниц. По 21 тысяче из них были найдены основания для блокировки.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
и мы там были Сегодня в 10:56

это просто самые распространённые соцсети, вот и всё

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