×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Проводы зимы на Среднем Урале пройдут теплоСегодня в 09:50

  • Текст

Подморозит лишь пятничной ночью.

Завершение масленичной недели в Свердловской области пройдет в теплой во всех смыслах этого слова атмосфере. Погода порадует и участников проводов зимы, и любителей лыж и коньков.

Днем 16-18 февраля 2018 года столбики термометров будут показывать 3-8 градусов ниже нуля. По ночам ожидается 10-15 градусов со знаком "минус", в низинах подморозит до минус 20-24. Местами пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Подобная погода способствует накоплению в атмосфере вредных примесей, поэтому в регионе до вечера 19 февраля объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

В Екатеринбурге весь уикенд днем будет 3-5 градусов ниже нуля, ночью - минус 10-12. Осадков не ожидается.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×