Подморозит лишь пятничной ночью.

Завершение масленичной недели в Свердловской области пройдет в теплой во всех смыслах этого слова атмосфере. Погода порадует и участников проводов зимы, и любителей лыж и коньков.

Днем 16-18 февраля 2018 года столбики термометров будут показывать 3-8 градусов ниже нуля. По ночам ожидается 10-15 градусов со знаком "минус", в низинах подморозит до минус 20-24. Местами пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Подобная погода способствует накоплению в атмосфере вредных примесей, поэтому в регионе до вечера 19 февраля объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

В Екатеринбурге весь уикенд днем будет 3-5 градусов ниже нуля, ночью - минус 10-12. Осадков не ожидается.