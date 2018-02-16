Для поддержки граждан и производства.

Запуск программы продовольственной помощи малоимущим карточкам наметили на 2019 год. На эту дату рассчитывает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет RNS.

Ранее Мантуров называл вторую половину 2018 года датой старта программы. По предварительным планам объем продовольственной помощи составит 10 тысяч рублей на человека. По электронным сертификатам малоимущие граждане смогут покупать товары отечественного производства. В "разрешенном" списке: хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко. На выделенные деньги нельзя будет покупать алкоголь, сигареты и прочие "вредные" продукты, передает "Уралинформбюро".