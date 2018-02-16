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В 2019 в Россию вернутся продовольственные карточкиСегодня в 10:14

Для поддержки граждан и производства.

Запуск программы продовольственной помощи малоимущим карточкам наметили на 2019 год. На эту дату рассчитывает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет RNS.

Ранее Мантуров называл вторую половину 2018 года датой старта программы. По предварительным планам объем продовольственной помощи составит 10 тысяч рублей на человека. По электронным сертификатам малоимущие граждане смогут покупать товары отечественного производства. В "разрешенном" списке: хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко. На выделенные деньги нельзя будет покупать алкоголь, сигареты и прочие "вредные" продукты, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ась? Сегодня в 10:54

А малоимущие-это кто? Если пенсионер(ка) проживает в приватизированной квартире, получает, пенсию 11800 рублей, за коммуналку надо отдать 6-6,5 (в прошлом году было ещё больше, было 7-7,5 тыс, но сменился директор УЖК, пока не так ворует, как прежний) - в таком случае этот человек будет считаться малоимущим или нет? Или власти подсчитают стоимость его (её) квартиры (а это, понятно, миллионы) и скажут:"Нет, вы не малоимущий. Вот когда лишитесь квартиры, тогда, может быть, мы подумаем, считать вас малоимущим или нет"

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