250 трамваев и 200 троллейбусов.

В Екатеринбурге во время мундиаля для перевозки пассажиров будет задействован весь подвижной состав мегаполиса: 1200 автобусов, 250 трамваев и 200 троллейбусов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

Там также добавили, что привлекать на время мероприятия транспорт из других городов муниципалитет не планирует.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.