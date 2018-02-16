И их болельщиков

В Курганской области зарегистрировано 16 случаев заражения эпидемическим паротитом. Среди больных – члены ХК "Зауралье" и их болельщики. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сейчас в регионе проводят профилактические прививки против свинки контактам лицам. Уже привиты все члены хоккейного клуба и их семьи – всего 149 человек.

На госпитализации в курганской инфекционной больнице находятся семь человек. Состояние удовлетворительное, тяжелых случаев нет.

Стоит отметить, что в 2010-2013 и 2016-2017 года в Зауралье не регистрировалось заражение свинкой. В 2014-2015 годах было по 1 случаю заболевания.