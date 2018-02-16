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Отцы-одиночки умирают от жирной еды и алкоголяСегодня в 10:51

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Чаще, чем одинокие матери.

Ученые из университета Торонто выяснили, что отцы-одиночки умирают чаще, чем воспитывающие детей вне брака женщины. В исследовании, которое длилось 11 лет, поучаствовали 40,5 тысячи жителей Канады, из которых 4 590 были матерями-одиночками, а 871 – одинокими отцами, сообщает MedicalXpress.

За время исследования умерли 700 человек. При этом у мужчин, живущих в неполных семьях, смертность была в три раза выше, чем у одиноких матерей. С учетом сторонних факторов – возраста и заболеваний – вероятность преждевременной смерти среди мужчин оказалась двукратной, передает "Уралинформбюро".

Получившийся результат ученые объяснили образом жизни, который ведут мужчины, в одиночку воспитывающие детей. Чаще всего, утверждают специалисты, они едят жирную и богатую углеводами пищу, мало времени уделяют спорту и часто пьют.

Кроме того, большинство отцов, оставшихся с ребенком, разведены или становятся вдовцами, что делает их более уязвимыми, нежели женщин. Согласно результатам исследования, одинокие матери чаще всего воспитывают детей, зачатых вне брака.

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