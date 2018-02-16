И отменили праздники.

В Озерске на карантин закрыты все школы города. Дети не будут заниматься с 17 по 22 февраля. Ограничения также распространяются на организации дополнительного образования и 1-2 курсы учреждений начального и среднего профессионального образования, спортивные секции. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в городе отменяются культурно-массовые и спортивные мероприятий в общих закрытых помещениях. Руководителям предприятий в Озерске рекомендуют проводить текущую дезинфекцию в помещениях и применять одноразовые маски. Родителям дошкольников советуют ограничить посещение детского сада.