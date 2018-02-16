Акция продлится до конца года.

В начале февраля в Роспане стартовала традиционная акция "Дорога без опасности", которая, как и в 2017 году, будет длиться в ходе всего 2018 года. Ее основная задача - минимизация рисков возникновения ДТП и травмирования работников Общества и подрядных организаций.

Мероприятия в рамках акции "Дорога без опасности" направлены на соблюдение требований Положения ПАО "НК "Роснефть" "Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств".

"В ходе акции будут проведены комплексные проверки организации работы по безопасности дорожного движения (БДД) в подрядных организациях, профилактические рейды и выездные проверки объектов Общества, направленные на контроль соблюдения ПДД водителями, пассажирами и пешеходами, повышение культуры БДД водительского состава", - поделился главный специалист службы контроля ОТ, ПБ и ООС АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШЕНЛ" Илья Лешихин.

Планируется дать оценку организации предрейсоввых и послерейсовых осмотров водителей, проверить техническое состояние и оснащенность транспортных средств, наличие необходимых документов и удостоверений, качество обучения по БДД. Особое внимание, как и в прошлые годы, будет уделяться соблюдению скоростного режима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, осуществлять контроль соблюдения ПДД помогают бортовые системы мониторинга транспортных средств (БСМТС) и средства видеофиксации, которыми должны быть оборудованы все ТС, въезжающие на объекты Общества. БСМТС позволяет увидеть маршрут движения автомобиля, скорость движения и его местонахождение в онлайн-режиме. Анализ записей видеорегистраторов позволяет оценить действия водителя, проверить соблюдение ПДД, а также применение пассажирами ремней безопасности.

Также планируется выполнить обследование внутрипромысловых дорог и дорожной инфраструктуры Роспана, по результатам которого, с учетом анализа ДТП прошлых лет, будет составлена карта опасных участков Общества и определены места установки камер видеофиксации, дорожных знаков и аншлагов.

На предприятии создана постоянная действующая комиссия по предупреждению ДТП, на заседаниях которой планируется обсуждать итоги выполненных мероприятий в Обществе и подрядных организациях, анализ выявленных нарушений и разработку корректирующих мер по их устранению.

Пока роспановцы разрабатывали программу "Дороги без опасности", их дети приняли участие в корпоративном конкурсе рисунка "Охрана труда и пожарная безопасность". Первый этап, работы на который подали 26 дарований 5-14 лет, завершился 6 февраля. В торжественной обстановке всем юным живописцам были вручены памятные подарки и дипломы. Определить победителей жюри было нелегко: все картины отличались и техникой исполнения, и оригинальностью.

В номинации "Пожарная безопасность" в группе 5-7 лет первое место заняла Нелли Савинова, второе - Тимур Ахадов, третье - Кирилл Савинов. В группе 8-11 лет - Виолетта Голохвастова, Анастасия Дементьева и Владимир Нарышкин соответственно. Среди подростков 12-14 лет лучей стала работа Дарьи Макаровской, серебро досталось Руслане Ахадовой, бронза - Валерии Буяновой.

В номинации "Охрана труда" среди участников 5-7 лет в тройку лидеров вошли Кирилл Падюков, Полина Перовская и Матвей Шушаков. В группе 8-11 лет - Жанна Колпикова, Нелли Молодкина и Виолетта Голохвастова, а в группе 12-14 лет - Мария Маликова и Руслана Ахадова.

"В конкурсе участвую давно, но ни разу не побеждал. В этот раз победа будет за мной, хотя рисунки других ребят тоже красивые. А еще я люблю играть в футбол и "Лего", иногда просто катаю мячик", - рассказал Матвей Шушаков.

Работы победителей переданы конкурсной комиссии ПАО "НК "Роснефть".