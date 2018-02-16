Из городов Дальнего Востока и Сибири.

26 марта 2018 года авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает новый регулярный рейс У6-135 Владивосток - Красноярск - Сочи. Он будет выполняться по понедельникам, а обратный У6-136 - по воскресеньям.

24 мая в расписание аэропорта Хабаровска добавиться другой регулярный рейс "Уральских авиалиний" - У6-160 через Иркутск в Сочи. Лайнеры будут отправляться на черноморский курорт по четвергам. Обратно рейсом У6-159 можно будет улететь в среду.

До 25 февраля оба направления участвуют в распродаже авиакомпании "Билеты в лето", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Билеты можно приобрести в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы "Крылья".

Сочи – всесезонный курорт, где белоснежные шапки гор соседствуют с лазурным морем. В зависимости от времени года стоит подняться на одну из горных вершин, искупаться в море, посетить водопады на реке Агура, прогуляться по дендропарку или самому длинному навесному мосту. Приятные воспоминания оставит обед с видом на горы в шале и фотография с йети на высоте 2 320 метров.

Особого внимания заслуживают поющий фонтан и олимпийские объекты, которые видно даже из иллюминатора самолета. Детям будет интересно увидеть многообразие нашей страны в парке "Моя Россия" и развлечься с космическим масштабом в комплексе "Галактика".

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году они перевезли 8 000 474 человека по более чем 200 направлениям. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).