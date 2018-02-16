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Российским военнослужащим запретят пользоваться смартфонамиСегодня в 11:50

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Во избежание утечки информации.

Минобороны РФ намерено ограничить эксплуатацию смартфонов в армии. Нововведения будут действовать в центральном аппарате, органах управления и войсках, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к Генштабу ВС РФ.

Ожидается, что ограничения будут реализованы с 1 марта 2018 года. "Вне закона" в армии окажутся многофункциональные устройства, позволяющие устанавливать мессенджеры и осуществлять звонки с помощью сети Интернет. В перечень разрешенных мобильных устройств попали 11 моделей телефонов четырех разных производителей. Это самые простые кнопочные устройства по цене до 2-3 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Военные источники объясняют ограничения "соображениями секретности" и проблемами, которые испытывало Минобороны из-за утечки информации. Так, во время операции по присоединению Крыма в 2014 году военные делали памятные фото на бывших объектах украинских вооруженных сил. Снимки просачивались в Интернет и использовались на Западе для утверждений о "российской агрессии". Недавно в Cети появились фотографии, запечатлевшие авиабазу Хмеймим в Сирии после минометного обстрела боевиков. Военнослужащий снял на смартфон серьезные повреждения техники.

Ранее сообщалось о том, что российским военным рекомендовали отказаться от использования соцсетей.

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