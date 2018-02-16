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Екатеринбуржцев ждут на Широкую Масленицу в АкадемическомСегодня в 13:51

  • Текст

Провожать зиму.

18 февраля в самом молодом районе уральской столицы - Академическом пройдет Широкая Масленица.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое", гулянья начнутся в полдень на площадке в Преображенском парке.

В программе значатся детские игровые станции и праздничный концерт. Все желающие смогу принять участие в народных играх и поводить хоровод. Закончится праздник традиционным сожжением чучела Масленицы.

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