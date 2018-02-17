На сколько – неизвестно.

В школах Шадринска с 17 февраля до особого распоряжения приостановлен учебный процесс. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

В городе вдвое превышен недельный эпидпорог ОРВИ. С 9 по 15 февраля зарегистрировано 1 298 случаев заболевания. Грипп в город пока не пришел. Среди заболевших дети до 14 лет составили 84,5%, основной прирост произошел среди школьников.

В детских садах карантин не вводится, но будут усилены утренние фильтры, детей с симптомами заболевания отправят домой. Все массовые мероприятия с участием детей и подростков в закрытых помещениях не проводятся уже с 14 февраля. В организациях торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта введен масочный режим.

Стоит отметить, что карантин в школах ввели власти Прикамья, Югры, челябинских городов.