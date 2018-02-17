По версии "Уралинформбюро".

1. Кадр на прощание

Жители Екатеринбурга отдают последнюю дань телебашне, снимая ее на видео- и фотокамеры со всех ракурсов. Снос самого известного недостроя города, по некоторым данным, намечен на 23 февраля 2018 года.

Одним из последних стал захватывающий дух ролик Сергея Перескокова, снятый с помощью квадрокоптера.

2. Испытание дракона для гибрида

Новый гибрид Range Rover Sport с честью выдержал "Испытание дракона". В китайской провинции Хунань автомобиль преодолел серпантин с 99 поворотами, а затем - 999 ступеней, расположенных под углом 45 градусов, до Небесных врат - местной достопримечательности.

В успех мероприятия верили далеко не все. "Если автомобиль упадет, водитель погибнет. Никто никогда даже не пытался доехать до Небесных врат на автомобиле", – заявляли эксперты.

3. Queen: новейшее

Unanico Studios сняла анимационный клип на уникальную версию All Dead, All Dead. Специально для него вокал Фредди Меркьюри из ранее неизданной демозаписи совместили со звуковой дорожкой и бэк-вокалом альбомной версии. Последний куплет оставлен в исполнении автора песни Брайана Мэя с некоторыми вкраплениями лид-вокала Меркьюри.

Также в этой версии композиции есть вокальное вступление, которое не вошло в оригинал песни, а первый куплет содержит другие строчки.

Выбор героини клипа обусловлен тем, что Брайан написал All Dead, All Dead в память о своей умершей кошке.

4. Черлидинг по-корейски

Twitter засыпал вирусными видео о безудержных болельщицах из Северной Кореи. Девушки приехали в Пхенчхан поддержать 10 соотечественников на Олимпиаде.

Команда фанаток в красной форме хором поет песни и исполняет национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами. Болельщики, оказавшиеся рядом с ними на трибунах, отмечают, что подобный энтузиазм нервирует.

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf — Matt Stopera (@mattstopera) 10 февраля 2018 г.

5. "Как на тоненький ледок..."

Вполне ожидаемый финал получила прогулка одного из обитателей датского заповедника "Кнутенборг Сафари Парк". Амурский тигр решил устроить променад по тонкому льду, затянувшему водоем в его вольере. Однако тот не выдержал, и усатый-полосатый подмочил свою... репутацию, провалившись задними лапами в полынью.