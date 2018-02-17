Вне плана.

16 февраля 2018 года специалисты АО "Екатеринбурггаз" и МЧС провели внеплановый рейд в Октябрьском районе. Дома по улице Спутников оборудованы газовыми водонагревателями. Это приборы повышенной опасности, при неправильном использовании которых велик риск отравления угарным газом. Поэтому крайне важно, чтобы система дымоудаления в доме работала исправно. В случае отсутствия тяги в дымоходе продукты сгорания природного газа не выводятся наружу, а скапливаются в жилом помещении. В результате чего и происходит отравление угарным газом.

В ходе рейда мастер "Екатеринбурггаза" Татьяна Яровая с помощью анемометра (специальный прибор для измерения скорости направленных воздушных и газовых потоков) проверила наличие тяги в нескольких квартирах - там все в порядке. Опасения у газовиков относительно работы дымоходов в домах №№ 8,10,12 по улице Спутников были, поскольку управляющая компания с 2015 года не предоставляет в "Екатеринбурггаз" акты о техническом состоянии дымовых и вентиляционных каналов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, по закону проверка тяги в дымоходах и вентканалах должна проводиться не реже трех раз в год. Работы по проверке, очистке и ремонту систем дымоудаления должны осуществлять организации, имеющие соответствующий допуск и лицензию. Если речь идет о многоквартирном доме, проверку вентиляционных систем должна организовать управляющая компания, обслуживающая дом. В индивидуальном доме собственник должен пригласить специалистов по проверке тяги самостоятельно.

Эксперты, разъясняя гражданам правила пользования газом в быту, особое внимание обратили на то, что категорически запрещено самостоятельно ремонтировать газовые приборы, вмешиваться в устройство каналов дымоудаления и выводить из строя автоматику безопасности.

Жителям также напомнили телефоны аварийной газовой службы "04" (104 с мобильных телефонов) и пожарно-спасательной службы "101". Также можно обратиться по единому номеру спасения "112".

Стоит отметить, что газовики и сотрудники МЧС регулярно проводят совместные рейды в целях усиления мер пожарной и газовой безопасности. 8 февраля профилактическая акция состоялась в Ленинском районе.

20 февраля специалисты будут работать в Кировском районе – жителям дома №3 по улице Пионеров, где в январе произошел взрыв газовых баллонов, напомнят правила эксплуатации газового оборудования. Акцент будет сделан на том, что хранить баллоны сжиженного газа в квартирах, подвалах, гаражах, на балконах и лоджиях запрещено.