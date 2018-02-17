На свободные таунхаусы.

В районе загородных квартир "Ливерпуль" в деревне Коптяки зиму проводят раньше на один день: праздник Масленицы пройдет там 17 февраля.

С 12.00 жителей и их гостей ждут развлекательные мероприятия. Угостившись блинами, можно будет понаблюдать за традиционным английским женским забегом с подбрасыванием блинов в воздух, принять участие в масленичных забавах и помериться силой.

Самое главное - в этот день гости праздника получат возможность осмотреть свободные таунхаусы и квартиры, а также расспросить ливерпульцев, насколько интересно и комфортно жить за городом. Желающие смогут заключить договор на покупку на специальных условиях. Только 17 февраля при полной оплате в течение месяца или ипотеке будет предоставляться скидка до 10% на квартиры в многоквартирном доме, расположенном в районе загородных квартир "Ливерпуль", а также скидка 5% на таунхаусы и отделка в подарок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

Район загородных квартир "Ливерпуль" – проект одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга – компании "Атомстройкомплекс". Трехэтажный многоквартирный дом, таунхаусы и коттеджи расположены на охраняемой территории, в 600 метрах от Исетского озера, в окружении леса. Все здания введены в эксплуатацию.