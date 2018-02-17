×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В "Ливерпуле" Масленицу отпразднуют дополнительными скидками16 февраля в 16:14

  • Текст

На свободные таунхаусы.

В районе загородных квартир "Ливерпуль" в деревне Коптяки зиму проводят раньше на один день: праздник Масленицы пройдет там 17 февраля.

С 12.00 жителей и их гостей ждут развлекательные мероприятия. Угостившись блинами, можно будет понаблюдать за традиционным английским женским забегом с подбрасыванием блинов в воздух, принять участие в масленичных забавах и помериться силой.

Самое главное - в этот день гости праздника получат возможность осмотреть свободные таунхаусы и квартиры, а также расспросить ливерпульцев, насколько интересно и комфортно жить за городом. Желающие смогут заключить договор на покупку на специальных условиях. Только 17 февраля при полной оплате в течение месяца или ипотеке будет предоставляться скидка до 10% на квартиры в многоквартирном доме, расположенном в районе загородных квартир "Ливерпуль", а также скидка 5% на таунхаусы и отделка в подарок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

Район загородных квартир "Ливерпуль" – проект одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга – компании "Атомстройкомплекс". Трехэтажный многоквартирный дом, таунхаусы и коттеджи расположены на охраняемой территории, в 600 метрах от Исетского озера, в окружении леса. Все здания введены в эксплуатацию.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×