В "Ливерпуле" Масленицу отпразднуют дополнительными скидками16 февраля в 16:14
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На свободные таунхаусы.
В районе загородных квартир "Ливерпуль" в деревне Коптяки зиму проводят раньше на один день: праздник Масленицы пройдет там 17 февраля.
С 12.00 жителей и их гостей ждут развлекательные мероприятия. Угостившись блинами, можно будет понаблюдать за традиционным английским женским забегом с подбрасыванием блинов в воздух, принять участие в масленичных забавах и помериться силой.
Самое главное - в этот день гости праздника получат возможность осмотреть свободные таунхаусы и квартиры, а также расспросить ливерпульцев, насколько интересно и комфортно жить за городом. Желающие смогут заключить договор на покупку на специальных условиях. Только 17 февраля при полной оплате в течение месяца или ипотеке будет предоставляться скидка до 10% на квартиры в многоквартирном доме, расположенном в районе загородных квартир "Ливерпуль", а также скидка 5% на таунхаусы и отделка в подарок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".
Район загородных квартир "Ливерпуль" – проект одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга – компании "Атомстройкомплекс". Трехэтажный многоквартирный дом, таунхаусы и коттеджи расположены на охраняемой территории, в 600 метрах от Исетского озера, в окружении леса. Все здания введены в эксплуатацию.
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