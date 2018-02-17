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Югорчане двое суток не могут добраться до Москвы16 февраля в 17:21

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Из-за задержки рейса.

Рейс "Белоярский – Москва" авиакомпании "Газпром авиа" задержан на двое суток. Изначально борт должен был подняться в воздух 14 февраля в 13.50. Но время вылета перенесли на 14:30 16 февраля. Рейс выполняется с пересадкой в екатеринбургском Кольцово. Двухдневная задержка отмечена на электронном табло авиагавани. Соответственно, и вылет из Екатеринбурга в столицу отложен: с 16.40 14 февраля на 19.10 16 февраля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в авиакомпании, задержка связана с технической неисправностью и особенностью работы аэропорта в Белоярском. Авиагавань работает в определенном режиме, и 14 февраля пригнать резервный борт до его закрытия не успели. 15 февраля аэропорт не работал. 16 февраля в полет пассажиры отправятся на запасном самолете.

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