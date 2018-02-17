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Известная балерина Диана Вишнева покажет екатеринбуржцам мастер-класс16 февраля в 17:39

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В столице Урала пройдет легендарный фестиваль.

В Екатеринбурге впервые состоится фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургского театра оперы и балета.

Свердловчане смогут увидеть сразу несколько знаковых мероприятий. 18 марта на сцене театра оперы и балета пройдет вечер современной хореографии Context Lab и российская премьера спектакля Asunder испанского хореографа Гойо Монтеро в исполнении Пермского театра оперы и балета.

17 марта в Ельцин Центре состоится серия танцевальных мастер-классов, а также показ документального фильма о закулисной жизни знаменитого театра Парижской оперы и балета "Парижская опера".

Диана Вишнева - одна из главных танцовщик современности, прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета. Она является основателем и арт-директором фестиваля Context. Diana Vishneva, который проводится уже 6 лет.

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