Их обновят в первую очередь.

В Екатеринбурге утвержден перечень общественных территорий, подлежащих в первую очередь благоустройству в 2018 году и отобранных для рейтингового голосования. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии столицы Урала.

По итогам сбора предложений больше всего голосов горожан набрали набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО, набережная Исети от Малышева до Куйбышева, сквер у здания Оперного театра и парк Зеленая роща.

Именно эти проекты войдут в итоговый бюллетень для рейтингового голосования, которое состоится в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года. Горожане смогут поставить "галочку" в одном из 315 помещений, расположенных там же, где и участки для голосования.

В ходе опроса екатеринбургским чиновникам поступило свыше 3 000 предложений по развитию общественных территорий. В голосовании приняли участие свыше 9 тысяч екатеринбуржцев. В итоге были определены 44 потенциальных площадки для перспективного развития и благоустройства, шесть из которых стали абсолютными лидерами голосования.

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