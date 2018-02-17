Пользователи не могут попасть во "ВКонтакте"16 февраля в 18:14
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Произошел сбой.
Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел 16 февраля 2018 года. Сайт и мобильное приложение перестали открываться около 18.00 (екб), передает "Уралинформбюро".
При попытке зайти на страницу появляется сообщение "К сожалению, раздел Профилей временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже". Также невозможно просмотреть ленту новостей.
Пользователи сети уже успели поднять панику. В Twitter актуализировались теги #ВКживи и #ВКнеболей.
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