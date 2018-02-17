Счет идет на миллиарды.

Суммарная задолженность по заработной плате в России за январь 2018 года выросла на 189 миллионов рублей, то есть на 7,6%. По данным на 1 февраля, она составила 2,7 миллиарда рублей, сообщает Росстат.

Отмечается, что задолженность образовалась перед 44,2 тысячи человек. Больше всех пострадали работники обрабатывающих производств, строительства и сельского хозяйства, передает "Уралинформбюро".

На проблему задержек зарплат в Свердловской области обратила внимание региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. По ее словам, число жалоб на отсутствие выплат связано с ростом числа предприятий-банкротов.

"И никому это не интересно. Прокуратура сама по себе, своими результатами хвалится, следственный комитет – сам по себе. Взаимодействия нет. Приходится решать вопросы в ручном режиме. Все это на трудящихся сказывается в итоге", - заявила омбудсмен.

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