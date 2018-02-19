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Средний Урал заметет снегомСегодня в 09:19

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Но будет тепло.

В Свердловской области в первые дни новой недели ожидается слабая метель. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального гидрометцентра. С понедельника по среду на Среднем Урале будет идти слабый, местами умеренный снег.

По ночам в регионе ожидается минус 8-14 градусов. На севере региона температура будет опускаться до минус 18-22. Днем столбики термометров будут показывать от нуля до минус 6 градусов, на севере – минус 10-12. Все дни будет дуть ветер со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 12.

В столице Урала по ночам ожидается минус 11-13 градусов. Днем минус 1-3. Небольшой снег выпадет и в Екатеринбурге.

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