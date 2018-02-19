"АльфаСтрахование" поможет семьями погибших в авиакатастрофе в ПодмосковьеСегодня в 11:33
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Выплатами и консультациями.
"АльфаСтрахование" продолжает работать с семьями погибших в авиакатастрофе, которую потерпел самолет "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск 11 февраля. Личные встречи прошли с 46 семьями, потерявшими близких. С некоторыми пострадавшими специалисты страховой компании работают по телефону.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования", семьям 25 пассажиров выплатили предварительную компенсацию в 100 000 рублей в соответствии со ст. 15 Федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ФЗ от 14.06.2012 N 67-ФЗ).
Кроме того, родственникам погибших пассажиров положено возмещение в размере 2,025 миллиона рублей. Для семей 22 пассажиров комплекты документов, необходимых для выплаты, уже полностью готовы.
На борту разбившегося АН-148 находились не только граждане России, но и иностранцы. Для организации выплат их семьям страховая компания провела консультации с экспертами из Азербайджана и Швейцарской Конфедерации. Также страховщики работают с родственниками погибших членов экипажа "Саратовских авиалиний".
"АльфаСтрахование" приносит глубокие соболезнования всем родственникам и близким пассажиров и членов экипажа.
Связаться со страховой компанией можно по телефону 8 800 333 0 999, а также по электронной почте: aviahelp@alfastrah.ru.
"Саратовские авиалинии" доступны для связи по номерам 8 845 299 7 871, 8 845 299 7 838, 8 845 269 6 306.
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