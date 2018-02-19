Для потребителей.

Федеральный Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по вопросам предстоящего Чемпионатам мира по футболу.

"Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что продолжаются проверки по фактам завышения цен на гостиничное обслуживание и отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Совокупная сумма штрафов на сегодняшний день превысила 500 тысяч рублей.