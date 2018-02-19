Пятница начнется в четверг.

На наступившей неделе россияне будут работать с понедельника по четверг включительно, после чего последуют три выходных дня в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества.

По российскому законодательству, рабочий день 22 февраля, предшествующий праздничному дню, должен быть сокращен на один час, передает "Уралинформбюро".

Международный женский день 8 марта в 2018 году придется на четверг. Согласно постановлению правительства, россияне будут отдыхать 4 дня – с 8 по 11 марта.