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Свердловчан ждет короткая трудовая неделяСегодня в 09:58

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Пятница начнется в четверг.

На наступившей неделе россияне будут работать с понедельника по четверг включительно, после чего последуют три выходных дня в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества.

По российскому законодательству, рабочий день 22 февраля, предшествующий праздничному дню, должен быть сокращен на один час, передает "Уралинформбюро".

Международный женский день 8 марта в 2018 году придется на четверг. Согласно постановлению правительства, россияне будут отдыхать 4 дня – с 8 по 11 марта.

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