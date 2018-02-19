Не носки и не бритва.

Российские мужчины мечтают заполучить в качестве подарка на 23 февраля суперспособность. Таковы результаты опроса 10 тысяч респондентов, сообщили "Уралинформбюро" в развлекательной соцсети "Фотострана".

38% опрошенных грезят об умении читать мысли окружающих. Российские мужчины уверены, что такая способность поможет им быстро находить общий язык с собеседником и узнавать о его истинных намерениях.

32% респондентом мечтают летать как птицы. На третьем месте, с долей 20%, оказалось желание обрести способность телепортироваться на дальние расстояния.