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Российские мужчины назвали лучшие подарки к 23 февраляСегодня в 10:59

  • Текст

Не носки и не бритва.

Российские мужчины мечтают заполучить в качестве подарка на 23 февраля суперспособность. Таковы результаты опроса 10 тысяч респондентов, сообщили "Уралинформбюро" в развлекательной соцсети "Фотострана".

38% опрошенных грезят об умении читать мысли окружающих. Российские мужчины уверены, что такая способность поможет им быстро находить общий язык с собеседником и узнавать о его истинных намерениях.

32% респондентом мечтают летать как птицы. На третьем месте, с долей 20%, оказалось желание обрести способность телепортироваться на дальние расстояния.

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