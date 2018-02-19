Вазелином.

Врачам из Ишима пришлось экстренно спасать местного жителя, пытавшегося самостоятельно увеличить половый член. 42-летний мужчина прибегнул к "дедовскому" методу – инъекциям вазелина. Через некоторое время в организме начала развиваться инфекция, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Ишимец долгое время терпел. Когда все же обратился к врачу, получил диагноз "олегранулема". Это доброкачественное новообразование полового члена приводит к появлению плотных узлов, бугров на поверхности пениса, боли и импотенции.

Мужчине провели операцию Сапожкова-Райха. Проходит она в два этапа. Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение. Через два-три месяца ему будет проведена уже пластическая операция.

"Обратись пациент через неделю-две, нам бы пришлось прибегнуть к полной ампутации полового органа, – рассказывает заведующий урологическим отделением ОБ №4 Андрей Федоровский. – Да и сейчас, после операции прогнозы неутешительные - как правило, после олеогранулемы мужчины не могут вернуться к нормальной половой жизни. Более того, многие начинают страдать от психологических расстройств".